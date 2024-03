Investimenti green per le aziende in Emilia Romagna: al via il bando di basket bond da 100 milioni

Bologna, 11 marzo 2024 – Via al primo bando regionale di "basket bond" per finanziare gli investimenti green delle imprese. Dalla riqualificazione energetica all'utilizzo di rinnovabili, con anche opere di adeguamento sismico, fino agli interventi per lo sviluppo di impianti e processi di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese.

Le aziende dell'Emilia-Romagna, quindi, potranno finanziare i loro investimenti verdi con il basket bond di 100 milioni di euro grazie alla copertura a garanzia di 25 milioni da parte della Regione e all'intesa con Cassa depositi e prestiti (Cdp).

Bper banca aiuterà le imprese a strutturare il proprio mini-bond. "Un aiuto concreto alle imprese dell'Emilia-Romagna per interventi all'insegna della sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza. Con questo programma - spiegano gli assessori allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e l'assessore al Bilancio Paolo Calvano - si rafforza il percorso di Cdp a fianco delle nostre imprese".

Il vantaggio - dettaglia Massimo Di Carlo, vicedirettore generale di Cdp - è che "per ogni euro di risorse pubbliche impiegate vengono mobilitati 4 euro di finanziamenti per le piccole e medie imprese della regione".

Da qui, l'intesa con Viale Aldo Moro è ancora più forte, dopo l'impegno di Cassa depositi di 5 miliardi per il sisma 2012 e i 700 milioni per l'alluvione di maggio 2023.

"Bper banca dimostra ancora una volta grande attenzione per la crescita delle imprese del territorio", spiega Marco Mandelli chief Corporate & investiment banking officer di Bper Banca.

La presentazione del nuovo basket bond per i finanziamenti green alle imprese

Che cosa sono i basket bond

Si tratta di pacchetti di mini-bond emessi dalle imprese: allo strumento possono accedere le aziende con almeno una sede operativa dell'Emilia-Romagna, salvo le attività operanti nel settore dell'agricoltura e dell'acquacoltura. I tagli dei mini-bond vanno da 2 a 4,8 milioni di euro.

"Si tratta di un nuovo inizio. Questo strumento verrà replicato negli anni", conclude Calvano.