Migliori aziende dove lavorare, ecco la classifica: due sono in Emilia Romagna

Bologna, 26 ottobre 2023 – Gli operai sono stati chiamati a esaminare le proprie aziende con l’intenzione, in un secondo momento, di premiare quelle giudicate positivamente. È uscita infatti, per il secondo anno, la classifica “Great Place to Work” interamente dedicata alle migliori organizzazioni attente al benessere della popolazione operaia.

Risultati della ricerca

Si è potuto constatare che ciò che accomuna queste aziende, è la capacità di ascoltare i propri dipendenti e di mettersi in discussione. Nei primi dieci ‘Best Workplaces for Blue Collar’ è risultato che il 72% degli operai ha dichiarato che i propri leader rappresentano appieno i valori dell’azienda.

“Siamo partiti dalla volontà di ascoltare le persone forse meno ascoltate, i cosiddetti blue collar workers, che però sono la spina dorsale dell’economia italiana e del Made in Italy”, ha dichiarato Beniamino Bedusa, Presidente e Partner di Great Place to Work Italia, e prosegue spiegando che “queste persone hanno un ruolo complesso, non accedono allo smart working, è più difficile per l’azienda motivarli. Quindi, abbiamo pensato fosse importante identificare le aziende che invece riescono a farlo. Abbiamo interpellato più di 8mila operai di 46 organizzazioni. E abbiamo trovato realtà eccellenti, in cui oltre il 75% dei blue collar sono contenti del proprio luogo di lavoro, un livello di soddisfazione superiore di 23 punti rispetto a quello registrato nelle altre aziende analizzate”.

Tra le prime dieci rientrano anche due aziende della nostra regione: la Vimec srl e il ‘Cantiere del Pardo’.

Uscita la classifica Best Workplaces for Blue Collar 2023

Vimec srl

L’azienda, dove il lavoro di squadra e il clima sono tra i valori più importanti, si occupa di produzione montascale e soluzioni per la mobilità ed è nata, nel 1980, tra le province di Mantova e Reggio Emilia. In quarant’anni è stata sempre attenta all’economia locale, preferendo lavorare con i fornitori locali. Importate per la sua crescita sono gli investimenti nel campo dell’innovazione, nella ricerca e e nel prodotto stesso.

Capisaldi della continua crescita sono i costanti investimenti nell’ambito dell’innovazione, della ricerca, della qualità e della sicurezza sia per il prodotto sia per le metodologie lavorative all’interno all’azienda.

Cantiere del Pardo

Giudicata come il principale fattore di successo dai propri operai per il clima di lealtà e di fiducia reciproca.

Nasce nel 1973 a Bologna, con sede a Forlì, e lavora nella produzione di premium yacht a vela e a motore. È riconosciuto come uno dei migliori produttori di yacht di lusso al mondo e inoltre, negli anni, ha collezionato vari successi, tra cui la linea di barche a motori Pardo Yachts. Può essere considerato uno dei maggiori successi nella storia recente della nautica mondiale vista la crescita significativa dall'introduzione del primo modello nel 2017.