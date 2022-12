Emilia Romagna, la regione scommette 13 milioni su 9 imprese del territorio

Anche Cefla (Imola) coinvolta nei finanziamenti della regione

Bologna, 27 dicembre 2022 – Oltre tredici milioni di euro per far decollare i progetti industriali dell’Emilia-Romagna. Sono 9 le aziende e i gruppi che saranno sostenuti dalla Regione nella realizzazione di 13 progetti di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. A questi progetti si aggiungono altri investimenti per impianti fotovoltaici e programmi per la formazione e qualificazione del personale.

Un contributo da 13,3 milioni di euro

Complessivamente, la Regione riconosce un contributo di 13,3 milioni di euro. Risorse che andranno a generare investimenti per 32,3 milioni di euro, con l'assunzione prevista di 283 nuovi occupati, di cui 109 laureati.

Le aziende interessate e i singoli finanziamenti

Gli investimenti riguardano la Gaggio-Tech a Gaggio Montano (2.533.384 euro), sull'Appenino bolognese, società nata dalla acquisizione da parte di Tecnostamp Triulzi Group e Minifaber dell'ex Saga Coffee. Ma anche quelli della Goldoni-Keestrack (787.849 euro), marchio storico di macchine e trattori per l'agricoltura di Migliarina di Carpi (Mo). E poi i finanziamenti ai progetti industriali di Cpc di Modena (1.447.002), Cefla Imola (3.375.950), Garc Ambiente di Carpi (938.566), Maria Cecilia Hospital di Cotignola (964.122), Pbl di Solignano (963.375), Scm Group di Rimini (1.026.914) e Walvoil di Reggio Emilia (1.302.276).

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale nell'ultima seduta darà vita ad accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese che abbiano scelto l'Emilia-Romagna per incrementare le proprie strategie di sviluppo, prevedendo piani di assunzione a cui sono vincolati gli stanziamenti regionali.