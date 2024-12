Saldi 2025 in Emilia Romagna, ecco quando iniziano

Bologna, 27 dicembre 2024 – Le tradizionali svendite di fine stagione sono l’occasione sia per chi vuole acquistare con gli sconti, quindi a prezzi ribassati, sia per i commercianti che vogliono svuotare i magazzini e prepararsi alla stagione primaverile.

Quando iniziano e quando finiscono i saldi invernali nel 2025

In Emilia-Romagna, i saldi invernali prenderanno il via il 4 gennaio. Secondo la legge vigente le vendite di fine stagione possono iniziare dal primo giorno feriale successivo alle festività natalizie, per una durata massima di 60 giorni. Pertanto, i saldi dureranno dal 4 gennaio al 4 marzo 2025.

Secondo quanto previsto dalla Delibera regionale, nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi non sono consentite vendite promozionali su abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti destinati ad abbigliamento o arredamento.

Saldi 2025: 60 giorni di sconti su vestiti e accessori

Per garantire la trasparenza verso i consumatori, i negozianti devono indicare chiaramente la percentuale di sconto applicata rispetto al prezzo originale, che deve essere sempre esposto. Inoltre, per evitare confusioni, la merce in saldo deve essere esposta separatamente rispetto agli articoli venduti a prezzo pieno. Gli articoli, per essere scontati in questo periodo, devono essere stagionali e con il rischio di perdere valore se non venduti entro un certo periodo.

La data dei saldi invernali è stata fissata a sabato 4 gennaio in quasi tutta Italia ad eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno mercoledì 8 gennaio, con la possibilità di allestire i punti vendita già da domenica 5, e la Valle d'Aosta, dove partiranno il 2 gennaio.

Nonostante il crescente interesse per i grandi eventi di svendita come il Black Friday eil commercio online, i saldi rimangono uno degli appuntamenti più attesi dagli emiliano-romagnoli.

Guida per fare acquisti sicuri

Secondo il vademecum della Federazione Moda Italia-Confcommercio e della Confcommercio Imprese per l'Italia, ci sono delle regole precise da seguire per commercianti e consumatori.

La possibilità di cambiare un capo dopo l'acquisto dipende dal negoziante, a meno che l'articolo non sia difettoso o non corrisponda a quanto promesso. In caso di difetto, purché segnalato entro due mesi dall’acquisto, il negoziante deve riparare, sostituire il prodotto, o restituire parte del prezzo.

Non c’è obbligo di provare i vestiti prima di acquistarli e riguardo il pagamento i negozi devono accettare carte di credito e favorire i pagamenti senza contante (cashless).

Infine, il negoziante deve mostrare il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale.