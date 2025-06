Esg Identity Index,. Gruppo Hera sul podio

Per il quinto anno consecutivo il Gruppo Hera è sul podio della classifica generale dell’Esg Identity Corporate Index, che premia le aziende italiane che si distinguono per l’integrazione dei fattori Esg nella governance. Nel decennale dell’indice, la multiutility riceve anche i riconoscimenti di performance e continuità come Strongest Performer, Best Finance Identity e Best Transition Identity tra le aziende Large Cap. L’integrazione degli obiettivi Esg nelle strategie e il radicamento territoriale sono elementi distintivi del Gruppo Hera, che fonda sulla sostenibilità la crescita e la creazione di valore condiviso, promuovendo innovazione e dialogo con tutti gli stakeholder. "Sono onorato di ricevere queste premiazioni per gli sforzi che abbiamo profuso nell’ultimo decennio per mantenere la nostra governance allineata con l’evoluzione del contesto e alle esigenze di tutti i nostri principali portatori d’interesse", dice il presidente esecutivo, Cristian Fabbri (in foto).