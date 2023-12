Il turismo in riva al mare: "Fa caldo, tutti in spiaggia"

Vacanze al mare senza cappotto, scaldati dal sole e seduti panchine allestite dai bagnini per guardare il mare scattandosi un selfie. Le atmosfere felliniane con la nebbia, le temperature rigide e la malinconia che ti assale sulla battigia hanno lasciato il posto ai chiringuito aperti e pronti a sfornare spritz. C’è un bagnino, a Riccione, che farà il veglione di Capodanno sulla sabbia. Ha anche piazzato due bolle trasparenti dove i clienti potranno stare al caldo guardando i riflessi della luna sull’acqua. Ma prima c’è il Natale spinto da un vento caldo che sta facendo decollare le temperature come anche le prenotazioni alberghiere per la fine dell’anno e quelle nei ristoranti ormai al completo a Rimini.

Oggi e domani sole e temperature massime tra i 15 e i 20 gradi. In spiaggia sono pronti. A Rimini, bagnini e Comune hanno allestito un percorso sulla spiaggia. Si parte dal porto dove si trova una panchina con a fianco una plancia che racchiude immagini scattate da fotografi. Continuando a passeggiare sulla duna di sabbia si incontrano altre panchine con altre immagini e pensieri messi nero su bianco da scrittori e poeti. Sono stati coinvolti scrittori e fotografi riminesi, oltre una cinquantina. Un’opera corale per allestire venti panchine con 26 plance, offrendo uno sguardo sul mare d’inverno. La cosa piace e la spiaggia è viva anche in questi giorni. Il meteo l’ha trasformata in un luogo dove passeggiare e fare sport all’aperto. A Riccione sono spuntati sulla sabbia anche un centro benessere e laboratori per bambini, lasciando ai genitori l’ora dell’aperitivo. Intanto gli albergatori sorridono. Le prenotazioni per il periodo di Capodanno lasciano ben sperare. Cinquecento gli alberghi aperti a Rimini, poco più di un centinaio a Riccione, le due principali località della riviera. La maggior parte delle strutture è già al completo. Per chi non ha prenotato il veglione in hotel cercare un tavolo libero per il cenone di San Silvestro nei ristoranti di Rimini sta diventando un’impresa. La quantità di eventi a ridosso dell’ultimo dell’anno aiuta, e con il cielo clemente le persone che rimarranno all’aperto riempiranno le piazze della città.

Se d’improvviso dovesse arrivare una perturbazione, in riviera sono preparati. Al confine tra Rimini e Riccione c’è un bagnino, si chiama Claudio Angelini e si è inventato l’Aperi Ski. Il giorno di Santo Stefano tutti in spiaggia. Il dress code sarà vestirsi da sciatori. Scarponi, occhiali, snowboard per fare feste assieme sulla sabbia. Se i bagnini non vanno in montagna, sarà la montagna ad andare al mare.