Torna l’incubo in Emilia-Romagna. Allerta rossa, città blindate. Diga di tronchi solleva un caso

"La situazione è delicata". È preoccupata Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione, e ancora una volta il sentimento predominante è la paura. Non fa eccezione la giornata di oggi: è ancora allerta rossa, conseguente alle piene nei bacini idrici in buona parte dell’Emilia-Romagna. Tuttavia, insieme all’apprensione arriva la rassicurazione: "Nei bacini romagnoli le cumulate non supereranno i 100mm", ammette Priolo consultando i modelli di previsione. Questo, però, non serve a placare il ritorno della paura per questi eventi senza precedenti. Infatti, sono immagini allarmanti quelle che arrivano da sant’Antonio di Medicina e da via Olmo. Cumuli di tronchi che otturano le campate del ponte sul fiume Idice e del ponticello sul torrente Quaderna. Foto che rimandano inevitabilmente a quella di settembre a Boncellino, nel Ravennate e che causò mille problemi e anche l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Un fiume di legna che dice molto su mesi interi di lavori di ripulitura dei fiumi che forse non sono stati fatti in modo risolutivo: le piogge stanno per tornare, incessanti, per tutta la giornata di oggi e per correre ai ripari è forse già tardi. Sembra senza fine l’angoscia anche a Silla, colpita nella notte tra giovedì e venerdì. È stata prevista, inoltre, la chiusura per oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado a Ravenna, Modena e Reggio.

Nel Bolognese, invece, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale ed è stata emessa un’ordinanza che a partire dalle 13 vieta di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi. Sono ovviamente sospese anche tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini. In Romagna e nelle province di Bologna, Modena e Reggio stop alle partite di calcio dilettanti. Poi, anche 90 interventi dei vigili del fuoco nella giornata di ieri per allagamenti di case e cantine dell’appennino bolognese. Tra questi, anche a Pianaccio, il piccolo borgo al confine con la Toscana che ha dato i natali al giornalista Enzo Biagi.