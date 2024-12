A Marotta la veglia per Asia e le altre vittime

Domani alle 21 nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta, su iniziativa della parrocchia, del Comune e dell’associazione Cogeu per la tutela della sicurezza nei luoghi di divertimento, si terrà ‘Uniti nel Ricordo’. Una veglia di preghiera in memoria di Asia Nasoni, morta a 14 anni nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, e delle altre cinque vittime di quell’assurda tragedia. Insieme alla 14enne marottese persero la vita Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni e Daniele Pongetti, 16 anni, entrambi di Senigallia; e la 39enne Eleonora Girolimini, anche lei di Senigallia. Una strage ancora viva nella memoria, poco dopo la quale è stata costituito il ’Comitato genitori uniti’ per ricordare l’accaduto e costruire un futuro più sicuro, dal cui impegno è scaturita la Giornata regionale del divertimento in sicurezza istituita dalla giunta Acquaroli ed è partito l’iter del disegno di legge per un’analoga Giornata nazionale, già approvato in Senato e ora, con l’interessamento dell’onorevole Antonio Baldelli, all’analisi della competente commissione della Camera.

s.fr.