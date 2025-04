Sherazade, dalle ’Mille e una notte’ a Korsakov. Un pomeriggio tra musica e suggestioni

Sherazade, dalle Mille e una notte a Rimskij Korsakov è il titolo del nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Bianchini, sabato alle 17.30 nella Chiesa del Gonfalone (ingresso libero). Interverrà Enrico Capodaglio, scrittore e critico letterario, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato ai pianisti Roberto Galletto e Francesca Durante.

Agli inizi del Settecento l’arabista Antoine Galland traduce per primo un gruppo di manoscritti conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi. È alla sua opera che Enrico Capodaglio farà riferimento, per narrare alcune storie tra le più affascinanti, tratte da un’opera letteraria multietnica. Korsakov ha scritto una suite sinfonica, Sharazad, ispirata all’opera, della quale verrà proposta una trasposizione per il piano a quattro mani.