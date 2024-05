A Marotta un’estate da sfogliare. Bartoletti svela i big della rassegna

Walter Veltroni, Aurelio Ponzoni in arte ‘Cochi’, Serena Bortone, Enrico Ruggeri, Maurizio De Giovanni. Sono solo alcuni dei grandi protagonisti della terza edizione di ‘Come un libro all’aperto’, la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo che si terrà a Mondolfo e Marotta dal 18 giugno al primo agosto. "La quantità e la qualità dei libri di cui parleremo è tale da far tremare i polsi", ha detto ieri alla presentazione dell’iniziativa il suo presidente onorario Marino Bartoletti, che parteciperà sia in veste di autore, sia intervistando alcuni degli altri scrittori e che, intanto, ha avuto un ruolo significativo nei contatti con diversi ospiti della rassegna.

"Sono uno dei vostri, della squadra – ha proseguito Bartoletti rivolgendosi al sindaco Nicola Barbieri e al consigliere con delega alla cultura Even Mattioli -; alle persone che ho chiamato per partecipare alla manifestazione ho assicurato che il problema non è venire, ma ripartire dopo aver provato il calore che riuscite a trasmettere. Per l’amore ‘artigianale’ che mettete in quello che fate e vi assicuro che ‘artigianale’ per me è il più bell’aggettivo al mondo, non solo perché sono figlio di artigiani, ma perché prelude a qualcosa che passa dall’intelligenza al cuore e poi agisce con le mani. Le vostre sono mani che abbracciano".

Presenti alla conferenza anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi (‘Come un libro all’aperto’ è patrocinato dalla Regione Marche) e la dirigente dell’istituto ‘Fermi’ Anna Maria Landini insieme a una rappresentanza di alunni e insegnanti. Proprio gli scolari, infatti, sabato 18 maggio daranno vita a un’anteprima speciale della rassegna dialogando con quattro autori di libri per ragazzi: Alessandro Goffi, Francesco Muzzopappa, A.J. Foster e Paola Barbato. Il 18 giugno, poi, il via del calendario vero e proprio, nato con la collaborazione di Mondadori Bookstore Fano e che ha come tema ‘Il valore delle storie’.

L’ospite dell’esordio (al Chiostro di Sant’Agostino, alle 21,15) sarà Walter Veltroni, che presenterà il suo libro ‘La condanna’. Il 19 giugno c’è Bartoletti con ‘La partita degli dei’; il 20 Marzia Sicignano; e il 21 Alessandra Carati. Per sabato 22 giugno è previsto un doppio appuntamento: alle 18,30, al Chiostro, Giulia Baldelli con ‘Le parole che mi hai lasciato’; e alle 21,15, in piazza dell’Unificazione a Marotta, Aurelio Ponzoni con ‘La versione di Cochi’. Domenica 23: al pomeriggio Sandrone Dazieri e la sera Luca Bianchini. Il primo luglio la protagonista sarà Serena Bortone e il giorno dopo Enrico Ruggeri. Il 5 luglio arriverà Gino Castaldo e il 6 Maurizio De Giovanni con Bartoletti. Il 24 luglio sarà presente Maria Grazia Calandrone e il primo agosto chiusura con Marcello Veneziani. Il programma sarà illustrato venerdì al Salone del Libro.