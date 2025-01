A Pergola un’audizione show con docenti di danza

Riflettori accesi su giovani talenti della danza marchigiana, oggi e domani, al Teatro Angel Dal Foco di Pergola, che ospita le audizioni per selezionare i ballerini di ‘Danza&Artigianato’, l’importante progetto lanciato dai Gal (i Gruppi di Azione Locale) della regione Marche, con il Gal Flaminia Cesano capofila, che mira a promuovere l’incontro tra i virtuosi della danza e dell’artigianato artistico locale, che avranno poi l’opportunità di esibirsi nei teatri storici marchigiani. Molto più di un casting, ma veri e propri workshop e momenti di elevata formazione con coreografi e docenti di fama mondiale. In questa due giorni pergolese saranno presenti Daniela Maccari (foto), prima ballerina della prestigiosa Lindsay Kemp Company; Milena Zullo, punta di diamante nel panorama europeo per la danza contemporanea; e Ilenja Rossi, nota esperta ‘urban’ di profilo internazionale, ideatrice e coordinatrice dell’Uda, l’Urban Dance Academy. L’audizione è a porte aperte e si prospetta anche come un momento di spettacolo da non perdere. Dopo questa tappa nella città dei Bronzi, le audizioni proseguiranno il 25 e 26 gennaio a Montecarotto (An).

Al termine, saranno selezionati 24 danzatori tra i 18 e i 35 anni, nati o domiciliati nelle Marche, con formazione classico-contemporanea di base ed esperienza anche in ambito non professionale. L’intenso percorso laboratoriale e performativo, che unisce workshop tecnico-artistici e residenze artistiche per la creazione di performance, si svolgerà durante i fine settimana fino a luglio 2025 e si chiuderà con spettacoli finali nelle sedi teatrali prescelte dislocate nei sei Gal delle Marche.

s.fr.