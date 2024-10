A Roma si restaura la fontana di Trevi?. Fano mette mano a quella della Fortuna

A Roma si restaura la fontana di Trevi, a Fano la fontana della Fortuna. Stesso giorno, quello di ieri, per l’avvio dei due cantieri. In piazza XX Settembre le transenne metalliche, che delimiteranno l’area di lavoro, sono state montate ieri mattina. Tutti i 55 ambulanti che animano il mercato settimanale del mercoledì e del sabato rimarranno in piazza. Nessuno spostamento, hanno assicurato i nuovi amministratori: banchi più corti e un arretramento complessivo di tutto il mercato dovrebbe essere sufficiente per recuperare lo spazio perduto con l’avvio del restauro. I lavori, che avrebbero dovuto partire prima dell’estate, sono stati posticipati di qualche mese vista la concomitanza con il cantiere, ancora aperto, di piazza Costa. A questo, però, l’intervento non è più rinviabile in quanto ci sono in gioco i 300mila euro di fondi Pnrr che vanno spesi e rendicontati entro marzo 2026. Al termine della riqualificazione la fontana, su cui non si interveniva più dal 2003 (quando ci fu la riqualificazione con il contributo del Lions Club), tonerà a splendere, ristrutturata, ripulita e con nuovi zampilli d’acqua.

an. mar.