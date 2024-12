Addio crateri alla Gandiglio: partiti i lavori

Da qualche giorno sono partiti i lavori alla Gandiglio. Proseguono gli interventi nelle scuole cittadine, nel rispetto del cronoprogramma messo a punto nelle prime settimane di mandato dall’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino e dall’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari (in foto). Questa settimana è partito il doppio intervento alla scuola Gandiglio, dove i sopralluoghi avevano evidenziato problemi di fondo dissestato sia nel piazzale anteriore sia nella zona del retro, verso le Mura Malatestiane.

"Stiamo intervenendo con nuovo asfalto per quanto riguarda l’ingresso – spiega Ilari – e con lo ‘stabilizzato’ per la parte del retro, un materiale versatile e solido, adatto all’esterno. Pensate che qui non si interveniva da oltre 10 anni e le condizioni del terreno, sia davanti che dietro, erano pericolose oltre che indecenti. E’ un lavoro che andrà a valorizzare la scuola e, in generale, questa porzione di centro storico: già la prossima settimana le buche, oserei dire i crateri, presenti a terra saranno solo un ricordo e gli spazi comuni dell’istituto torneranno ad essere vivibili e decorosi".

"Come avevamo annunciato, i lavori nelle scuole stanno andando avanti senza sosta – commenta soddisfatta l’assessore Maghernino –. E’ un impegno che abbiamo preso con la città e in particolare con le famiglie, il personale scolastico e tutti gli studenti: proseguiremo in coerenza con la tabella di marcia, ripristinando, ovunque manchino, la sicurezza, la salubrità e la dignità delle strutture".