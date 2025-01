Alma, Comune in silenzio su Cogliandro. I Panthers: "Salviamo la nostra storia"

L’imprenditore Carmelo Cogliandro è uscito allo scoperto proponendo alla città di salvare l’Alma Juventus dal baratro in cui è precipitata, un appello che dovrebbe servire a formare una cordata capace di trattare la cessione con l’attuale presidente Salvatore Guida e soprattutto capace di ripianare i debiti non pagati da chi è ed era in precedenza al timone della società granata. Sull’operazione di Cogliando l’Amministrazione comunale, per il momento, ha scelto di adottare la linea del silenzio, con il sindaco Luca Serfilippi che ieri non ha ritenuto di commentare l’appello. D’altronde c’è già un Consorzio Fano Sport che si occupa di aiutare fattivamente lo sport fanese in generale e il calcio in particolare per cui sarà quest’ultimo a fare eventualmente le sue valutazioni sull’intervento pubblico lanciato da Cogliando. Chi invece si è già schierato, senza mezzi termini, in favore dell’iniziativa è il club dei Panthers ‘77 Fano che in un comunicato, a proposito delle voci di disimpegno del presidente Guida che si erano diffuse nelle ultime ore, scrive: "Speriamo che interessi personali e politici non prevalgano su una storia che per noi non ha eguali e che da sempre ha rappresentato il patrimonio calcistico della nostra città e tenuto alto il suo nome in tutto lo Stivale. Siamo certi che altre realtà cittadine, con tutto rispetto che meritano, non possano creare ostacolo al cospetto della storia dell’Alma Juventus Fano 1906. Oggi non ci interessano acquisizioni e/o fusioni, ma il salvataggio delle nostre tradizioni. Comprateci l’Alma".

La situazione in casa Alma deve essere diventata piuttosto complicata se l’imprenditore pugliese nei colloqui avuti con il presidente Salvatore Guida ha ricevuto da quest’ultimo la disponibilità a cedere la squadra. Fino a qualche tempo fa, tutti coloro che si erano avvicinati, fanesi e non, al club granata con l’obiettivo di comperarlo avevano visto naufragare le trattative oppure opporre un rifiuto. Questo successe soprattutto durante la gestione di Mario Russo che poi alla fine cedette nei primi mesi dell’anno scorso, a sorpresa, la società a Salvatore Guida il quale fece i suoi bei proclami di rilanciare l’Alma. Purtroppo la realtà è stata ben diversa con il club che è addirittura retrocesso alla fine della scorsa stagione in Eccellenza e con i debiti verso i giocatori e i fornitori che sono andati via via accumulandosi. Oggi la prospettiva è di prendere una società, probabilmente in Promozione, con un debito di 500mila euro sul groppone.