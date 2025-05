Marotta: a fuoco un capanno. Muoiono conigli, polli e oche

Un incendio sviluppatosi nella notte fra domenica e ieri ha causato la morte di una quarantina di animali tra polli, oche e conigli. Il rogo si è sviluppato intorno a mezzanotte in un capanno di Marotta, in via Della Luna, nel quartiere di Piano Marina, a sud della città balneare cesanense. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti nelle vicinanze. Tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco, provenienti sia da Fano che da Senigallia, il cui intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme, ma non è stato sufficiente a salvare la vita dei piccoli animali di proprietà, una quarantina, così come il capanno, con struttura in lamiera, di un privato.

Sul posto, oltre ai pompieri si è precipitata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Costanzo, comandata dal luogotenente Antonio Meduri. Stando ai riscontri effettuati dai vigili del fuoco, la causa del rogo è sicuramente riconducibile a un corto circuito che avrebbe interessato l’impianto di illuminazione, anche perché dalla ispezione eseguita dal militari e dai vigili del fuoco, non sono stati rinvenuti propagatori di fiamme che possano indurre a ipotizzare un episodio di origine dolosa.

Il lavoro dei pompieri per arginare e soffocare le fiamme si è protratto fino a circa le 2 e mezza di notte quando le fiamme e il fumo sono stati completamente domati. Esclusa la matrice intenzionale resta, comunque, il rammarico per un episodio che ha causato danni importanti e, soprattutto, è costato la vita a molti piccoli animali da cortile, rimasti intrappolati dal rogo (nella foto d’archivio, un generico allevamento di conigli).

s.fr.