Alma: Guida dà la carica: "Tutti uniti per la salvezza"

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista della penultima sfida casalinga in cui affronterà il Roma City. La compagine laziale è attualmente quinta in classifica e occupa l’ultimo posto disponibile per la disputa dei playoff; la società non ha mai nascosto di voler centrare proprio questo obiettivo stagionale, soprattutto da quando la squadra è entrata nella zona al sole. I granata dovranno fare a meno domenica del loro condottiero Manolo Manoni, che a Tivoli ha rimediato un turno di squalifica a causa delle proteste nei confronti del direttore di gara; il tecnico seguirà quindi la gara dalla tribuna del ‘Mancini’. I risultati di domenica hanno riacceso in parte le speranze per la disputa dei playout con la sconfitta del Vastogirardi per mano dell’Atletico Ascoli, ma contemporaneamente la vittoria del Matese sul Notaresco ha ridotto la distanza dell’ultima in classifica con tre squadre pronte a lottare fino all’osso per conquistare l’ultima posizione degli spareggi salvezza, con uno sguardo sempre alla sestultima, ora il Sora, a più otto lunghezze dal Fano.

Il presidente Salvatore Guida nonostante la situazione di classifica grigio scura non si perde d’animo: "Io non mi sono mai pentito di aver acquistato il Fano – spiega il patron granata –, perché questa è una città meravigliosa con una tifoseria fantastica. Ringrazio queste persone che ogni domenica sono sempre a sostenerci. Io mi auguro ovviamente di non scendere in Eccellenza, ma se ci fosse questo nefasto risultato del campo costruiremo una squadra per vincere immediatamente il massimo campionato regionale e tornare in D. Mi auguro comunque che salveremo questa categoria aggrappandoci con le unghie e con i denti, dobbiamo essere tutti uniti per salvarla".

Biglietti. I tagliandi della gara contro il Roma City sono in vendita presso i rivenditori autorizzati: bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè e Q8 con una maggiorazione di 1,50 euro per diritto di prevendita. I costi sono i seguenti: curva locale e ospite 8 euro, tribuna laterale 15 euro, ridotto 12 e tribuna centrale 20 euro a cui va aggiunto il diritto di prevendita. Gli ospiti possono acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket più vicini, mentre per i tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto dalle 13 alle 15 di domenica prossima.