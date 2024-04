Alma, ora stringi i denti. Con Roma vietato fallire

L’unica magra consolazione del pareggio conquistato domenica a Tivoli è che l’Alma ha lasciato il penultimo posto al Vastogirardi, visto che a parità di punti (26) i granata hanno una migliore differenza reti, ma questo non è al momento sufficiente per evitare la retrocessione diretta considerato che l’Alma è distante otto lunghezze dal Sora, che pur trovandosi in tredicesima proprio in virtù di questo distacco non disputerebbe i playout contro i granata.

Meglio dunque archiviare al più presto la trasferta di Tivoli e concentrarsi sull’impegno di domenica al "Mancini" quando sarà ospite un’altra formazione laziale, il Roma City che naviga in posizione playoff. Con questo obiettivo la truppa di mister Manoni ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione settimanale, cercando di mettere alle spalle quel pareggio "pescato" dai padroni di casa proprio sull’ultima azione della gara che ha mandato in frantumi i sogni di vittoria del Fano all’Olindo Galli di Tivoli. Facendo, tra l’altro, tirare un grosso sospiro di sollievi a Franco Cioci, al suo esordio sulla panchina del Tivoli, il quale a fine partita ha infatti commentato: "Abbiamo avuto la forza per pareggiare, - ha detto Cioci - ma dovevamo averla anche all’inizio del secondo tempo per gestire meglio il resto della partita perché il Fano aveva preso coraggio tanto da riuscire a fare due gol". Restano adesso solo quattro partite per l’Alma per riuscire ad agguantare i playout e di queste quattro ben tre sono contro formazioni romane. Il calendario infatti riserva al Fano il Roma City domenica in casa, poi due trasferte consecutive, la prima a Sora – per inciso, con il presidente Guida che ha già deciso che si partirà il giorno precedente – e la seconda ad Avezzano, per poi chiudere di nuovo al "Mancini" contro il Real Monterotondo che oggi come oggi sarebbe salvo.

Insomma, c’è in tutto l’ambiente granata la voglia di credere nel riuscire a disputare i playout e poi nel conquistare una agognata salvezza.

Gli Ultras Fano hanno già cominciato a radunare i tifosi. "Forza ragazzi gli Ultras Fano sono con voi. Uniti e compatti ce la possiamo fare", è stato il messaggio on line lanciato da Francesco Baldarelli. Che si è attivato come sempre per cercare di avere più tifo in Curva. "Noi come Ultras Fano – ci ha tenuto a precisare – abbiamo accettato di prendere i biglietti omaggio forniti dal presidente Guida perché li abbiamo poi distribuiti nelle scuole con l’intento di portare soprattutto i giovani in curva a sostenere la squadra della nostra città. Credo che questa iniziativa sia riuscita perché si sono viste facce nuove". Ma questo non basta evidentemente, perché sempre gli ultras hanno "tappezzato" la rotonda dell’interquartieri con via Roma apponendo uno striscione con la scritta eloquente: "Onoriamo la città, domenica tutti allo stadio". E chissà che di fronte al rischio di una disonorevole retrocessione calcistica qualche sussulto da parte dei fanesi alla fine non ci sia.