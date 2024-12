Amichevole Il Fano regge col Muraglia

Opposta in amichevole ad una formazione di Prima Categoria, il Fano Calcio regge abbastanza bene il confronto nonostante le numerose assenze chiudendo il confronto con un meritato pareggio per 2-2. Il Fano si presenta con: Giulini, Guei, Timo, Omiccioli, Niang, Riggioni, Patrignani, Orazi, Giampaoli, Palazzi e Sabattini. I padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Simoncelli per un atterramento in area da parte di Riggioni. Su una punizione calciata da Omiccioli in area il portiere Bregu nel cercare di bloccare la palla in area si fa scivolare la sfera dalle mani che termina in rete. E’ il Fano a portarsi in avanti al 45’ grazie ad una bella azione iniziata da Ricci e conclusa da Apezteguia che con un rasoterra che supera il portiere. Il Muraglia trova il gol con Gavisha.

Silvano Clappis