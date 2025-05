Ed anche l’aeroporto decolla con Paradrenalina

Due giornate per sentirsi liberi. Il 20 e 21 giugno l’aeroporto di Fano si trasformerà nel cuore pulsante dell’inclusione sociale grazie a Paradrenalina 2025, l’evento dedicato a persone con disabilità che potranno vivere, in maniera totalmente gratuita, esperienze ad alto tasso di emozioni. Volo, drifting, percorsi fuoristrada: tutto è pensato per regalare momenti di pura gioia a ragazzi e famiglie, in un contesto dove a dominare saranno la condivisione, l’abbattimento delle barriere e l’abbraccio della comunità. Nato nel 2017 per volontà della famiglia Orlandi di Cesena, Paradrenalina è il modo più bello per onorare la memoria del Capitano Gabriele Orlandi, giovane pilota scomparso in un incidente. Non un air show, ma un evento in cui il volo e la tecnologia diventano strumenti di inclusione e rinascita. L’edizione 2025 ripropone il format delle edizioni passate, con un programma che si arricchisce.

Si comincia il 20 giugno alle 21 con il concerto benefico dei Dire Straits Legacy: una serata internazionale, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dell’iniziativa. Il biglietto d’ingresso è di 50 euro, acquistabile su liveticket.it. Il giorno seguente sarà dedicato a voli emozionanti a bordo degli aerei messi a disposizione da Eagles Aviation Academy, Aero Club Fano, Aero Club Terni, Fly Therapy e piloti privati, per un totale di 16 velivoli. In pista, il rombo delle auto del Team Rcm – con la partecipazione di Graziano Rossi e Nicola Costantini – e le jeep dell’East Coast Jeeper per un’avventura offroad indimenticabile. A oggi sono già iscritti 100 ragazzi con disabilità, ma gli organizzatori puntano a raddoppiare, arrivando a coinvolgere almeno 400 partecipanti all’evento, rendendolo una manifestazione che ambisce ad essere inserita nel calendario dei Grandi Eventi. "Siamo orgogliosi di poter valorizzare l’aeroporto di Fano attraverso un evento così carico di significato – dichiarano il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore all’aeroporto Loretta Manocchi –. Questa infrastruttura si sta dimostrando sempre più predisposta e accogliente per i grandi eventi, e presto arriveranno novità importanti da parte di Enac anche per quanto riguarda la pista".

Tiziana Petrelli