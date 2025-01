Appuntamento con la "Cena Grassa"

L’aria frizzante di questi giorni di gennaio profuma già di Carnevale. Ecco che arriva la storica "Cena Grassa" di Sant’Antonio Abate, il primo giorno grasso secondo la tradizione contadina, che quest’anno non sarà solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione speciale per dare il via al primo Carnevale sotto la direzione del nuovo presidente Valentina Bernardini. L’appuntamento è per venerdì alle 20.30, al Mediterraneo Restaurant (Strada Nazionale Adriatica Nord 53). Il costo è di 35 euro a persona e il ricavato sarà destinato a un’iniziativa solidale per l’associazione Philìa, che si dedica a progetti di inclusione sociale per bambini e adulti con autismo e disabilità. Prenotazioni allo 0721 548682 o 329 6783594.