Auto prende fuoco mentre era in marcia. Incolume il conducente

Un’auto ha preso fuoco ieri pomeriggio a Sant’Orso. Il veicolo è andato distrutto, ma per fortuna non sono stati segnalati intossicati né feriti. L’incendio si è sviluppato dall’abitacolo di una Peugeot diesel del 2012 guidata da un 83enne. L’anziano stava transitando in zona Sant’Orso quando all’improvviso ha cominciato a sprigionarsi del fumo. Il conducente ha fermato l’auto a bordo strada ed è sceso dalla macchina. Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia stradale e sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno velocemente avvolto il veicolo. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.