"Autovelox non omologati? Multe valide"

"Nessuna differenza tra autovelox approvati (come i nostri) e omologati. Dunque le multe sono regolari". E’ quanto assicura il sindaco Luca Serfilippi facendo riferimento a "una sentenza del Tribunale di Bari del 12 giugno di quest’anno che ha ribaltato la decisione della Corte di Cassazione del 19 aprile 2024 annullando ogni differenza tra apparecchi approvati e omologati". Prima del tribunale di Bari era intervenuto il decreto Salvini fissando criteri "tutti rispettati dagli apparecchi fanesi". "Ora – chiosa Serfilippi – la sentenza del tribunale pugliese ha definitivamente risolto la questione". Il sindaco fa sapere che la prossima settimana, mercoledì 11, ci sarà un incontro in Prefettura con i Comuni della provincia proprio per affrontare il tema degli autovelox. "Non solo noi ma anche tutti gli altri Comuni, compreso Pesaro, da qualche mese – sottolinea Serfilippi – hanno ripreso a inviare i verbali". "Lo sospensione – aggiunge – è durata solo qualche settimana". A Fano come altrove.

Ma proprio sul funzionamento degli autovelox a Metaurilia e Cuccurano il consigliere d’opposizione Samuele Mascarin (In Comune) ha presentato un’interrogazione ricordando che "lo scorso 27 aprile il comandante della Polizia locale comunicava la sospensione del funzionamento di due autovelox (uno a Metaurilia, uno a Cuccurano) perché non omologati. La scelta, adottata da tantissimi Comuni italiani, era motivata dall’ordinanza della Corte di Cassazione che, pubblicata il 18 aprile, stabiliva che non sono da ritenersi valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio che ha rilevato l’infrazione è approvato ma, per l’appunto, non omologato. Tuttavia diversi cittadini segnalano di aver ricevuto, anche recentemente, multe riconducibili a quei due autovelox e in date successive alla comunicazione della sospensione del loro funzionamento. I conti non tornano". Mascarin ha quindi ritenuto opportuno presentare un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione "se il funzionamento degli autovelox a Cuccurano e Metaurilia sia stato sospeso in modo continuativo dal 27 aprile" e se sia stata comunicata la riattivazione.

Anna Marchetti