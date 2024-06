Avvio regolare, in tre Comuni conta solo il quorum

Avvio regolare delle operazioni, ieri, nei seggi dei 7 comuni tra Valcesano e bassa Valmetauro. Ecco l’affluenza registrata nella prima giornata: Pergola 21.36, San Lorenzo 19,29, Fratte Rosa 13,42, Monte Porzio n.p., San Costanzo 20,50, Sant’Ippolito 21,91 e Cartoceto 17,21. In 3 di questi la ‘sunspense’ è legata solo al quorum, perché c’è una unica lista e per essere eletta (scongiurando il commissariamento) è sufficiente che si rechi ai seggi il 40% più 1 degli aventi diritto e che almeno la metà dei voti sia valido. Sono Fratte Rosa (candidato sindaco Marzio Massi), dove gli elettori sono 679 e il quorum è a quota 272; Sant’Ippolito (Marco Marchetti), che ha 1.233 aventi diritto e servono 494 votanti; e Cartoceto, con Enrico Rossi che per staccare il terzo pass, a fronte di 6.645 elettori, ha bisogno che votino almeno in 2.659. Gara a due a Pergola, tra Diego Sabatucci e Simona Guidarelli; a San Lorenzo, con Valeria Bartocci e Davide Dellonti; e a Monte Porzio, con Marco Moscatelli e Bruno Sebastianelli. Tris di candidati a San Costanzo, con i 4.000 aventi diritto al voto che devono scegliere tra Milena Volpe, Domenico Carbone e Davide Bruscia.