Black out, domani chiusi Comune e scuola primaria

Scuola primaria e uffici comunali chiusi, domani nel centro di Mondavio, per il blackout elettrico stabilito dalle 9 alle 16 necessario a consentire lavori di manutenzione straordinaria alla rete ad opera di ‘E-Distribuzione’. E’ quanto dispone l’ordinanza emanata dal sindaco Mirco Zenobi, nella quale si precisa che la comunicazione del gestore prevede l’interruzione dell’energia elettrica in via Bramante, corso Roma, piazza Matteotti, vai Rossini, via Ridolfi, via Antonini, via Mazzini, via Don Carboni, piazza Della Rovere, via Pasqualucci, via Garibaldi, via Nasoni, contrada Merlaro, piazza don Minzoni, via Borgo Mozzo, contrada Cannella, contrada Bottaccio, contrada Piaggia, via Vallicella e vicolo Gigli. Nel documento firmato da Zenobi si precisa che "a seguito dell’interruzione di energia non sarà possibile garantire il servizio mensa alla scuola primaria di Mondavio e svolgervi la normale attività lavorativa" e si evidenzia "che le strutture rimarranno al freddo in quanto non sarà possibile l’accensione dei termosifoni". Per questo, "si dispone la chiusura per la giornata di mercoledì 29 gennaio della scuola primaria di Mondavio e degli uffici comunali". Nell’avviso diramato da ‘E-Distribuzione’ si precisa che "Durante i lavori l’erogazione dell’elettricità potrebbe essere temporaneamente riattivata e che, pertanto, si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare ascensori". Per informazioni sugli interventi programmati si può inviare un sms al numero 320.2041500.

