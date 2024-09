Bocciofila Metaurense. Rotatori e Orrù sugli scudi

La Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, ha ospitato sabato 21 settembre la quinta edizione del Trofeo Metaurense, gara nazionale per coppie miste uomo-donna. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono sfidate 40 formazioni composte con la condizione che un atleta di categoria A potesse far coppia solamente con un compagno o compagna di categoria C o inferiore. La vittoria è andata a Valeriano Rotatori-Annagiulia Orrù (Oikos Fossombrone) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 su Andrea Muratori-Chiara Gasperini (Lucrezia). Terzo posto per Giampiero Saudelli-Loredana Casagrande (Oikos Fossombrone) battuti nel derby societario di semifinale da Rotatori-Orrù per 12-7. QuartiElisa Valenti-Alessandro Ferragina(San Cristoforo Fano), battuti in semifinale 12-10 da Muratori-Gasperini. Una manifestazione che, ancora una volta, ha riscosso un grande successo.

l. d.