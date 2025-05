Borse di studio ai figli dei soci: "Distribuiti ben 85mila euro"

Ben 85mila euro sono stati distribuiti dalla Bcc Fano sotto forma di borse di studio a 225 studenti soci, figli di soci o di dipendenti della banca che hanno frequentato con profitto l’ultimo anno di scuole medie, superiori e dei corsi di laurea triennale e magistrale. È stato il Teatro della Fortuna ad ospitare la 29a edizione di questa iniziativa denominata "BancaXScuola" e dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni.

"Incoraggiare i giovani a impegnarsi e investire sui loro talenti significa tracciare le linee di un nuovo futuro colmo di esperienze, competenze, cultura", ha sottolineato il neo presidente Bcc Fano Claudio Benvenuti, mentre il direttore generale Giacomo Falcioni ha rimarcato "il forte ruolo non solo economico, ma anche sociale, che la banca gioca nel territorio. Grazie anche al fatto che gran parte degli utili vengono reinvestiti a livello locale, con particolare attenzione ai giovani".

Infatti finora sono stati premiati in 29 edizioni ben 3.556 per un contributo complessivo erogato che sfiora il milione e mezzo di euro. L’edizione 2025 di BancaXScuola ha visto il debutto della nuova iniziativa "L’Arte che conta: quando la bellezza incontra l’esattezza", progetto dell’Università di Urbino, nato dalla collaborazione con le scuole del territorio e la Bcc Fano per fornire strumenti per una scelta universitaria il più possibile in linea con attitudini e aspettative, mentre il professor Nicola Loperfido ha illustrato il corso di laurea "Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura", in partenza in autunno all’ateneo urbinate.

s.c.