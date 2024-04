Cacciatori cuore d’oro. Raccolti oltre mille euro

Oltre 100 persone hanno preso parte domenica al pranzo sociale a scopo benefico organizzato al ristorante Ausonia di Monte Porzio dalla Federcaccia Mondolfo Marotta guidata dal presidente Giampaolo Capotondi e dal vice (nonché consigliere provinciale) Jacopo Baioni. L’appuntamento, a cui hanno partecipato il sindaco Nicola Barbieri e il presidente di Federcaccia Giampaolo Gori, ha consentito di raccogliere 1.100 euro che verranno devoluti al centro diurno per diversamente abili di Mondolfo ‘Don Aldemiro Giuliani’. Una struttura che si occupa di 12 ragazzi e che svolge un servizio importante per le persone in difficoltà e le loro famiglie. La sua creazione, 34 anni fa, si deve proprio a don Aldemiro Giuliani, l’indimenticato sacerdote ucciso dal Covid il 31 ottobre del 2020 a 86 anni.