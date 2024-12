Cadavere nel Po. Originario di Pergola

Era originario di Pergola l’82enne il cui cadavere è stato ripescato ieri nel Delta del Po. Si tratta di Leandro Battilana, 82 anni. Il cadavere avvistato domenica all’Isola dei Gabbiani vicino a Goro (Rovigo), infatti, sarebbe quello del pensionato scomparso dalla propria abitazione il 5 novembre scorso a Pontelagoscuro, provincia di Ferrara. Il recupero del corpo è avvenuto ad opera dei vigili del fuoco. Le ricerche erano iniziate domenica, dopo la segnalazione di un uomo che stava navigando in quella zona. Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte dell’82enne: dal tragico incidente con caduta accidentale nel fiume Po, al gesto volontario, che al momento, però, non sembra trovare riscontri concreti.