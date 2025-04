Cade potando gli ulivi, 60enne a Torrette con l’eliambulanza

Terre Roveresche, 27 aprile 2025 – È intervenuta l’eliambulanza, nel primo pomeriggio di ieri a Piagge di Terre Roveresche, per soccorrere una persona infortunatasi mentre stava potando degli ulivi sulla sua proprietà. Le notizie sulla dinamica dell’incidente non sono chiare, ma sembra che l’uomo, poco più che sessantenne, sia stato vittima di una caduta durante le operazioni di potatura di alcuni alberi di olivo, finendo a terra in maniera piuttosto violenta. L’incidente si è verificato intorno alle 14 nella corte di una casa posta lungo la Provinciale Orcianense che da Piagge di Terre Roveresche porta verso Cerasa di San Costanzo. Vista la dinamica del sinistro, con possibili traumi, oltre all’ambulanza del 118 è stato allertato l’elisoccorso e alla fine l’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona.

Rimasto vigile anche nei momenti immediatamente successivi alla caduta, il sessantenne non avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi e, soprattutto, notizia più importante, non sarebbe in pericolo di vita. Resta il fatto, che ancora una volta, un lavoro compiuto chissà quante volte da proprietari terrieri e agricoltori, ha determinato un infortunio, che avrebbe potuto avere conseguenze anche drammatiche. La notizia del sinistro ieri pomeriggio si è diffusa a Piagge e anche nella vicina Cerasa di San Costanzo, determinando una certa apprensione per le condizioni dell’uomo, che per fortuna non risulterebbero gravi. Notizie più dettagliate si attendono per la giornata odierna.