Capolavoro Gonzalez. Il Fano vince e spera

ROMA CITY

ALMA JUVE (4-3-3): Guerrieri 6,5; Allegrucci 6,5 (47’ st Saponaro ng), Riggioni 7, Mancini 7, Dubaz 6,5; Malshi 6,5 (21’ st Ricci 6,5), Urbinati 7, Zanni 7, (43’ st Antonioni ng); Coulibaly 6,5 (15’ st Pierfederici 6,5), Padovani 7, Gonzalez 8. A disp. Piersanti, Pensalfini, Roberti, Brunetti, Rovinelli. All. Manoni (in panchina Rondina).

ROMA CITY (4-3-3): Rimbu 6; Irione 6, Ferrante 6 (1’ st Codromaz), Scognamiglio 6, Todisco 5,5 (33’ st Bandeira); Cabella 5,5 (17’ st Ingretolli 5), Gelonese 5,5, Vasco 5 (6’ st Capece 6); Di Renzo 5, Bonello 6,5 (33’ st Bakale ng), Sparacello 5,5. A disp. Tranquilli, Spinozzi, Ascoli, Trasciani. All. Maurizi.

Arbitro: Scarati di Termoli 6.

Reti: 10’ pt Gonzalez

Note – Spettatori 600. Ammoniti: Gelonese e Bonello.

Un sontuoso gol su punizione di Gonzalez che s’insacca all’incrocio dei pali dopo 10’ di gioco regala al Fano la vittoria e tre punti pesanti in chiave playout. Un successo fortemente voluto e meritato per i granata che hanno resistito per gli altri 88’ ad un Roma City troppo inconcludente per impensierire Guerrieri. È stata la vittoria della volontà e dell’agonismo di un’Alma che, passata in vantaggio, ha saputo speculare su quel capolavoro dello spagnolo rendendo vano ogni tentativo, in verità piuttosto maldestro, dei capitolini. Il Fano privilegia la grinta a discapito della lucidità, specie nelle fasi delle ripartenze, il Roma City cade nella trappola finendo ben presto per perdere concretezza, sciupando la superiorità territoriale e tecnica in una disarmante sterilità conclusiva pur avendo Di Renzo capocannoniere del campionato. Il Fano passa al 10’ grazie ad una punizione da oltre 25 metri, in posizione centrale, che Gonzalez scavalcando la barriera infila dove Rimbu non può arrivare. Il Roma City potrebbe replicare al 16’ nell’identico modo, ma il calcio piazzato di Vasco è ribattuto dalla barriera. Da quel momento la giovane retroguardia granata non fa arrivare al tiro le bocche da fuoco laziali (secondo attacco del girone) ed anzi è ancora l’Alma a impensierire gli ospiti al 38’ con un tiro-cross di Allegrucci che il portiere alza sopra la traversa. Quando nella ripresa i capitolini cambiano le carte in campo, il Fano regge grazie alle chiusure a centrocampo di Urbinati e Zanni e alle progressioni di Pierfederici che al 38’ lancia Padovani, ma il centravanti per aggirare il portiere in uscita si allunga troppo la palla consentendo al difensore di rinviare davanti alla porta. Quando il Roma City nel finale si riversa in area fanese – mischia paurosa al 42’ con tiri a ripetizione respinti, occasione Di Renzo al 45’ finita fuori – l’Alma stringe i denti fino al fischio liberatorio.

Silvano Clappis