Cena vegetariana per parlare di gatti e cani. Organizza l’associazione ’I randagi nel cuore’

L’associazione ‘I randagi nel cuore’ ha organizzato per venerdì sera alle 20 al ristorante ‘Chiostro dell’Avis’ di Mondolfo una cena vegetariana durante la quale si parlerà anche di gatti. Per prenotarsi e partecipare all’appuntamento conviviale (che ha un costo di 20 euro) si possono chiamare i numeri 333.2528745 e 333.5229596. quella de ‘I randagi nel cuore’ è una realtà che opera tra Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio con circa 20 volontari, sia per la tutela dei cani e, soprattutto, dei gatti che non hanno una ‘famiglia’. In questo periodo si prende cura ogni giorno di un centinaio di piccoli felini.