Cesano e Metauro, vallate più vicine. Nuova strada tra Pergola e Isola

di Sandro Franceschetti

C’è anche la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la valle del Cesano e quella del Metauro, nel Piano infrastrutture Marche 2032 adottato dalla giunta regionale. A evidenziarlo, ponendo in rilievo l’importanza che potrà rivestire quest’opera per il versante cesanense è il sindaco laurentino Davide Delllonti. "Quella prevista è una strada a scorrimento veloce, di tipo C1 – precisa il primo cittadino – che partirà dal confine tra San Lorenzo e Pergola e sboccherà nella frazione forsempronese di Isola di Fano. Lo scenario di riferimento indicato è il 2027, data entro la quale dovrebbero cominciare i lavori".

Attualmente a unire le due valli all’altezza del territorio di San Lorenzo e di Pergola sono la Sp dei ‘Barbanti’ e la Sp ‘Monterolo’, entrambe tortuose e con grandi dislivelli, che richiedono tempi di percorrenza di oltre mezz’ora. "La valle del Cesano è stata sempre isolata da un punto di vista infrastrutturale – riprende Dellonti -, senza una superstrada o un collegamento viario capace di connetterla in maniera rapida e sicura alle principali direttrici che attraversano la nostra Regione. Per cui una strada intervalliva di nuova realizzazione che ci colleghi a Fossombrone e quindi alla valle del Metauro e alla E78 Fano-Grosseto è importantissima, consentendoci, attraverso la superstrada, di raggiungere e essere raggiunti con maggiore facilità dall’Umbria e dalla Toscana".

Il sindaco aggiunge: "Dopo gli ingenti lavori sulla Statale 424 Della Valcesano e gli orizzonti di ammodernamento previsti nel piano strategico della Regione Marche 2032 per tale asse, la nostra amministrazione giudica estremamente positiva la progettualità che si sta predisponendo per questa strada, che ci consentirà di attivare una via di accesso veloce alla vallata del Metauro, mettendo in comunicazione, fra l’altro, due zone industriali importanti, quella ‘Ganga’ (sul lato Cesano) e quella di Ghilardino-Fossombrone est, che potranno beneficiare enormemente di questo nuovo collegamento. Dopo decenni di scarso, se non nullo, interesse delle istituzioni sovra comunali per il nostro entroterra, apprendiamo con estremo favore il cambio di passo che la giunta regionale del presidente Acquaroli e dell’assessore Baldelli ha voluto imprimere alle sue prospettive in termini di viabilità, che si tradurranno anche nella possibilità di raggiungere più agevolmente centri importanti per i servizi sociali, scolastici e sanitari".