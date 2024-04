Co-capitale della cultura. Fratte Rosa chiude con un weekend ricco

Si chiude questo weekend, con un programma ricco e variegato, la settimana di Fratte Rosa co-capitale della cultura. Le proposte decolleranno stamattina alle 11 con l’incontro alla sala consiliare che avrà come protagonista lo storico Nando Cecini dal titolo ‘Fratte Rosa sul filo delle colline lungo la valle del Cesano, letture e racconti’. Alle 15, sempre nell’aula del consiglio, ci sarà la firma di collaborazione tra le Comunità per la valorizzazione della ceramica di Fratte Rosa e della cittadina pugliese di Grottaglie; mentre alle 18, nelle vie del centro storico, sarà la volta dello spettacolo musicale itinerante della ‘Rusty Brass Band’. Alle 20 cena dei presidi Slow Food al ristorante ‘La Graticola’ (349.4948714); e alle 22, nella frazione di Torre San Marco, concerto del cantautore Daniel Magini.

Domani il via scatterà alle 9,30 con l’escursione e la visita alle botteghe artigiane a cura di Arca di Noè (prenotazioni al 333.1823124). Alle 13 pranzo dei presidi Slow Food al ristorante ‘La Locanda della Ravignana’ (0721.77552); e alle 15 l’escursione ‘La via della terra’, organizzata da le Frattesi, Terracruda e I Lubachi, con la guida Gae Massimiliano Fraternale Fanelli (328.6506626). In piazza Matteotti, alle 17, l’aperitivo ‘La biodiversità dal coccio al bicchiere’; mentre piazza Garibaldi, dalle 18,30, ospiterà il concerto del musicista di fama internazionale Siegmund Weinmeister.

s.fr.