Cocaina e hashish in auto e a casa. In manette 43enne insospettabile

Tra la perquisizione addosso e in macchina e quella a casa gli hanno trovato 40 grammi di cocaina e un etto di hashish, oltre a un bilancino di precisione. Operazione anti droga da parte dei carabinieri della Compagnia di Fano comandata dal capitano Giuseppe Esposito, che nel weekend scorso hanno tratto in arresto un cittadino residente a Terre Roveresche. A finire in manette, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato un italiano 43enne, insospettabile, in quanto senza precedenti, dipendente dell’attività di famiglia.

L’operazione dei militari, che ha fatto scattare il provvedimento nei confronti di questo giovane difeso dall’avvocato Luca Piscaglia, si è conclusa ieri al Tribunale di Pesaro con la direttissima. Nella notte fra sabato e domenica scorsa nei confronti del 43enne è stata posta in essere l’operazione dei carabinieri, scaturita da una serie di perquisizioni domiciliari effettuate dai militari sia nel territorio di Terre Roveresche, che di Mondavio e Lucrezia di Cartoceto. E nel corso di una di queste, a casa del giovane residente nel comune fuso, dopo un controllo stradale dal quale erano già emersi hashish e cocaina, sono state rinvenute una serie di sostanze stupefacenti dello stesso tipo che, considerato il quantitativo, erano riconducibili al fine di spaccio.