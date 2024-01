Cornacchini: "Abbiamo fatto una buona partita"

Mister Giovanni Cornacchini quando arriva in sala stampa non è il ritratto della felicità. "Abbiamo fatto una partita importante contro una Samb forte – esordisce – che ha fisicità in ogni parte del campo. Non dovevamo concedere quella palla sul gol. È andata male, però la prestazione l’abbiamo fatta in maniera intensa". Possono aver influito la situazione societaria e giocatori non al meglio? "Non dobbiamo trovare scusanti – risponde mister Cornacchini – perché del contesto societario è una vita che se ne parla e noi non possiamo fare niente in questo momento. Per quanto riguarda i giocatori che avevano problematiche c’era Coulibaly che veniva da un mese dove si è allenato pochissimo, per cui ha già fatto tanto, poi Kalombo si è trovato in difficoltà per via di problemi fisici che si porta dietro da 15 giorni. Per il resto i ragazzi si sono comportati bene, facendo una gara al massimo dell’intensità. Mi sembra che abbiamo avuto qualche occasione in più della Samb, però la squadra forte è quella che alla prima occasione la chiude. Hanno giocatori d’esperienza, che sanno perdere tempo, anche questo conta se vuoi vincere il campionato. Noi andiamo via con la conda fra le gambe e il rammarico di non aver portato via nemmeno un punto".

s.c.