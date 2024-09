Cornacchini lascia il Fano Calcio. Va all’Aurora Treia targata Lube

Fulmine a ciel sereno in casa Fano Calcio. L’allenatore Giovanni Cornacchini dopo appena quattro giorni lascia la società fanese e si accasa all’Aurora Treia targata Lube, squadra di Promozione Girone B, in sostituzione di Gianfranco Zannini esonerato ieri mattina dal presidente Stefano Cegna. Tutto avviene in questo week end, visto che mister Cornacchini sabato mattina aveva diretto l’allenamento al "Mancini" e aveva lasciato lo stadio non facendo trapelare alcuna indiscrezione. In serata poi la comunicazione della sua decisione al direttore sportivo Roberto Canestrari. La società fanese ci è rimasta un po’ male. "È una notizia che non ci aspettavamo – si è limitato a confermare ieri il presidente del Fano Giovanni Mei – e che sinceramente ci ha colto di sorpresa. Posso solo dire che è stata una sua scelta".

Cornacchini, che aveva accettato di dirigere il Fano sulla parola, ha evidentemente scelto la certezza, anche economica, fornita da una squadra ambiziosa come l’Aurora Treia – che dopo il ripescaggio ha trovato nella Lube un partner importante – rispetto all’incertezza di un Fano ancora in attesa di conoscere la categoria nella quale dovrà partire. A Treia il tecnico fanese troverà come giocatore l’ex granata Borrelli e come diesse Federico Giunti. Nel Fano Calcio invece si riapre la questione allenatore che, a questo punto, potrà essere definitivamente risolta solo quando si saprà con certezza quale sarà la categoria assegnatagli dalla Federazione. È assai probabile che nonostante l’abbandono di Cornacchini la società fanese voglia comunque continuare a puntare su allenatori che hanno un legame con la città della fortuna.

s.c.