Dal 3 gennaio in scena ci sarà. Giuliana De Sio

Valerio Binasco e Giuliana De Sio da venerdì 3 a domenica 5 gennaio saranno al Teatro della Fortuna di Fano per “Cose che so essere vere“ (Things I know to be true), un toccante, divertente e coraggioso dramma, per la regìa dello stesso Binasco, che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio.

Primo allestimento italiano del potente testo del pluripremiato scrittore e drammaturgo australiano Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, lo spettacolo affronta la perdita di fiducia e il potere del passato di plasmare il futuro.

La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, dove vivono Bob e Fran Price. Quando Rosie, la più giovane dei loro quattro figli, torna rocambolescamente a casa dopo un breve viaggio in giro per l’Europa è certa di far parte di una famiglia solida e inossidabile: ma all’arrivo della ragazza le crepe che silenziosamente si sono insinuate nei rapporti tra i familiari ribaltano ogni certezza. Il testo è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali.

Informazioni e botteghino 0721 800750, 071 2072439, www.amatmarche.net, vivaticket. Spettacoli ore 21, domenica ore 17.