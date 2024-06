Dalla Pennsylvania sulle tracce dei parenti

di Sandro Franceschetti

Dalla Pennsylvania a Orciano, con la speranza di trovare almeno un lontano parente. E’ il viaggio compiuto da Angela Uliana, statunitense, dopo aver scoperto che due suoi bisnonni materni erano orcianesi: Anchise Tonelli, nato il 6 ottobre 1874 da Giuseppe e da Maria Evangelisti; e Teresa Baviera, venuta al mondo il 18 febbraio 1880, figlia di Mariano e di Celestina Detzi. Dati che è riuscita a reperire grazie al progetto ‘Italea, il viaggio verso le tue radici’ del Ministero degli affari esteri, che mira ad attrarre italo-discendenti desiderosi di far luce sulle proprie origini.

Angela e suo marito James Murphy (lui americano doc) sono entrati in contatto con l’Aps che gestisce il progetto ‘Italea’ nelle Marche, la quale ha subito attivato la ricerca genealogica arrivando a contattare il Comune di Terre Roveresche. Che, da parte sua, ha recuperato gli estratti di nascita di Anchise Tonelli e Teresa Baviera e l’atto del loro matrimonio, celebrato il 13 novembre 1902 dall’assessore effettivo Carmelo Tiberini. Il passo successivo di Angela e James è stato quello di arrivare a Orciano, accompagnati da Francesca Giglio e Valeria Monti, presidente e consigliera dell’Aps, e accolti dal sindaco Antonio Sebastianelli e dall’assessore alla cultura Claudio Patregnani.

Qui sono rimasti alcuni giorni, tra visite alle bellezze del territorio e qualche timida domanda alla persone del posto per scoprire se avessero mai sentito parlare di Anchise e Teresa, emigrati negli Usa poco dopo le nozze. Anchise partì da Genova il 15 maggio 1905 e arrivò a New York il 6 giugno. La moglie lo raggiunse nel 1906 con la loro figlioletta Celestina, di un anno e qualche mese. In America la coppia ebbe un’altra bimba, Palmina (che è stata la nonna di Angela) rimanendo per sempre al di là dell’Oceano, dove sono morti e dove sono stati seppelliti, nella città di Northampton, in Pennsylvania, lui nel 1946 e lei nel 1955. "Chissà se qui a Orciano, nei paesi intorno o in questa provincia c’è qualche discendente di eventuali fratelli o cugini dei miei bisnonni – ha detto Angela -. E chissà se qualche anziano ha mai sentito parlare di Anchise e Teresa e ci può aiutare a ricostruire qualche passaggio. Faccio un appello a tutti. Orciano è un posto meraviglioso. Ci tornerò presto e spero che in quella occasione potrò incontrare una persona legata alla mia famiglia di origine. Intanto ringrazio il sindaco e l’assessore per l’accoglienza e per l’aiuto che ci hanno fornito".

Chi sta lavorando anche in questi giorni per ‘indagare’ sugli avi orcianesi di Angela è il team di Italea Marche, con Francesca Giglio che sottolinea: "Il 2024 è l’anno delle radici italiane nel mondo e sarebbe stupendo festeggiarlo rintracciando e presentando ai signori Murphy un parente di qui. Per questo, chiediamo aiuto anche ai lettori del Carlino. A chiunque i nomi e la storia di Anchise Tonelli e Teresa Baviera abbiano fatto balenare qualcosa nella memoria diciamo di farsi vivo scrivendoci a info@italeamarche.com".