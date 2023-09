Dengue a Fano, disinfestazione in città

Fano, 14 settembre 2023 – Emergenza Dengue a Fano: un contagio è stato rilevato nelle scorse ore dopo che un fanese si è recato al Pronto soccorso in preda a una febbre molto alta. Da lì sono immediatamente scattate tutte le misure di emergenza disposte dal sindaco Massimo Seri.

A cominciare dalla disinfestazione di Lido e porto canale secondo un protocollo che già si adopera contro la zanzara tigre. La decisione presa d’urgenza è stata disposta con un’ordinanza emessa nel pomeriggio di ieri dal primo cittadino dopo che è stato diagnosticato un caso di contagio da Dengue (malattia di origine virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare) e a seguito della segnalazione dell’Ast provinciale. L’azienda sanitaria ha fatto scattare l’allarme dopo che ad un fanese, giunto al Pronto soccorso con febbre alta, sono stati disposti tutti gli accertamenti che hanno portato a diagnosticare la malattia virale.

Sembra che la persona contagiata, residente al Lido, fosse da poco rientrata da un viaggio all’estero, in Guatemala, dove è diffusa la malattia. La reazione del Comune è stata tempestiva: appena arrivata la segnalazione dell’Ast, in poche ore è stata emessa l’ordinanza mentre non è stata considerata necessaria l’apertura del Coc (Centro operativo comunale) che viene attivato quando ci sono da gestire delle emergenze (maltempo, terremoto, ritrovamento bomba).

Le operazioni di disinfestazione contro la zanzare tigre sono state eseguite nella notte appena trascorsa dalle 3 alle 6 di questa mattina. In particolare sono state interessate via Spontini, via X Febbraio, via Franceschini, via Gorizia, via Trieste, via Trento, piazza Calafati, largo Bertini e via Gramolini, via dello Squero, via Simonetti, largo Seneca, viale Cairoli, Molo di ponente, via Sauro, via Toti, via della Marina, via Caduti del Mare, via Rossetti, parte di viale Adriatico, largo della Lanterna.

Ai residenti di questa parte della città sono state fornite le indicazioni da seguire prima e durante il trattamento: raccogliere frutta e verdura, proteggere con teli di plastica o portare all’interno delle abitazioni ciotole o giochi per bambini, e soprattutto proteggere gli animali domestici. Naturalmente durante il trattamento è stato disposto il divieto di passeggiare o transitare nelle strade interessate e di rimanere all’interno delle abitazioni. Il sindaco Massimo Seri assicura: "Siamo intervenuti tempestivamente, ma vorrei tranquillizzare i cittadini perché il virus non si trasmette da persona a persona".