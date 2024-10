Dengue a Fano, la profilassi non convince: “È stata tardiva e incompleta”. La denuncia di un residente

Fano, 5 ottobre 2024 – Una disinfestazione tardiva e incompleta. È quello che segnala un residente della Paleotta, dove l’operazione di guerra alla zanzara tigre non è stata completata. “È dal 10 settembre, data dell’ordinanza del sindaco sulla disinfestazione in quasi tutto il territorio del comune, - scrive Paolo Tomassi Galanti - che assistiamo a una pletora di comunicati volti a tranquillizzare in merito alla diffusione della Dengue. Io che abito alla Paleotta posso documentare che a oggi nessuna disinfestazione è stata effettuata. Come nella mia zona, mi pare evidente che non sia stato fatto un granché in tutto il comune. Infatti i casi stanno aumentando e la situazione pare fuori controllo. È lecito chiedersi che campagna sia stata organizzata per la soppressione della zanzara tigre, vettore della malattia. Pare evidente che il problema sia stato sottovalutato e le azioni messe in atto dall’amministrazione siano del tutto inadeguate. Ora, ammesso che il tempo lo consenta, occorre un pronto intervento degl

il presidente Mattioli e la direttrice della farmacia di Fanocenter, Michela Diotallevi

i addetti alla disinfestazione”.

Conclude Tomassi Galanti: “In mancanza di questo forse dobbiamo rassegnarci a convivere con una malattia che a detta dei virologi non è una semplice influenza e in un caso su 20 porta al decesso. L’alternativa è andarsene da Fano il prima possibile”. Consiglio che l’altro ieri aveva dato proprio il virologo Roberto Burioni parlando di situazione fuori controllo.

Intanto nelle quattro farmacie comunali (FanoCenter, Sant’Orso, Stazione, Gimarra) prosegue la vendita del kit antizanzara sulla cui efficacia ha sollevato dubbi il virologo Roberto Burioni. A questo proposito Aset (in foto il presidente Mattioli e la direttrice della farmacia di Fanocenter, Michela Diotallevi) dice: “L’azienda ha deciso di promuovere, su invito del sindaco, la vendita di larvicidi. Inoltre, Aset, con la professionalità dei farmacisti, indirizza in base alle esigenze dei cittadini la soluzione migliore per aiutarli. Il kit ha l’obiettivo di distribuire in aree private il larvicida integrando, anche in quelle zone non interessate dalla disinfestazione pubblica, l’azione di contenimento delle zanzare. Non è un kit preconfezionato, tutti i prodotti al suo interno sono disponibili singolarmente oppure sostituibili, in base alle esigenze di ogni cittadino, grazie alla consulenza dei farmacisti”.