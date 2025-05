Discariche e termovalorizzatori: due incontri

Termovalorizzatore nelle Marche nel mirino di due incontri pubblici in programma per domani, prima a Fano e poi a Colli al Metauro. Titolo del primo, fissato per le 18,30 al ‘Pino Bar’ della città della fortuna è ‘Inceneritori: un modello di sviluppo insostenibile’. L’organizzazione è del gruppo territoriale M5S Fano, Valli del Metauro e Cesano. Modererà Luciano Benini, interverranno la consigliera regionale Marta Ruggeri e il deputato Giorgio Fede, e parteciperanno Nicolas Faustini di Legambiente Marche; Daniele Antonozzi, presidente di Marche Rifiuti Zero; e il consigliere comunale Francesco Panaroni.

Il titolo del secondo appuntamento, in programma per le 21,15 al centro civico comunale di Villanova di Colli al Metauro, a cura del gruppo civico Insieme per Colli al Metauro e del Forum Provinciale per i Beni Comuni, è ‘Un inceneritore per le Marche, osservazioni al nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti’. Interverranno, coordinati da Cristian Bellucci, Pierluigi Ferraro del Forum per i Beni Comuni e Daniele Antonozzi, presidente di Marche Rifiuti Zero.

Nella presentazione di questa tappa, si legge: "La Regione deve approvare il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti (ormai, tatticamente, dopo le elezioni?) col quale prevede di ampliare le discariche ‘finché serve’, fino a quando entrerà in funzione l’inceneritore".