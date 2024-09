Don Emanuele se ne va dopo sette anni. Al suo posto, don Luca

Domenica, la Festa dell’8 Settembre svoltasi al Santuario della Madonna delle Grotte, impreziosita dal ritorno dell’effigie restaurata della Vergine, è stata l’occasione per il saluto ufficiale della comunità mondolfese a don Emanuele Lauretani (foto). Il sacerdote (54enne) dopo 7 anni alla guida della parrocchia di Mondolfo e quella di Ponte Rio, nei prossimi giorni lascerà l’incarico per raggiungere le nuove parrocchie affidategli dal vescovo di Senigallia Franco Manenti: quelle di Marzocca e Montignano. Al suo posto, al fianco del giovane viceparroco don Leonardo Pelonara, arriverà il 21 settembre don Luca Principi (60 anni) proveniente dalle parrocchie di Pianello e Casine di Ostra, località tra le più martoriate dalla terribile alluvione del settembre 2022 che colpì le provincie di Ancona e Pesaro Urbino. "Eccoci caro don, nessuno di noi può negare che il saluto che ti stiamo porgendo sia un momento che porta con sé tanta tristezza – ha detto una parrocchiana rivolgendosi al presbitero -. Ci dispiace davvero tanto doverci privare della tua vicinanza, contraddistinta dalla mitezza, dalla tua pazienza, dalla tua capacità di portare parole di conforto e di speranza. Parole che ci hanno toccato spesso il cuore, perché scaturite dal tuo di cuore, umile e innamorato del Signore Gesù. La tristezza si accompagna al ringraziamento più vivo per quanto Cristo ha voluto donarci tramite te, testimone suo e umile servo. Tutti ti affidiamo al Signore e alla Madonna, certi che le comunità che ti accoglieranno riceveranno un bene prezioso, come lo sei stato per noi. Certamente don questo non è un addio, ma un arrivederci. Grazie di cuore".

s.fr.