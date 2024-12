Due furgoni e un’auto a fuoco. I carabinieri indagano sulle cause

Tre veicoli a fuoco all’alba di ieri in via Giove a Marotta, nel quartiere di Piano Marina, a sud della cittadina balneare. L’allarme è scattato verso le 5,30, quando le fiamme scaturite da un Fiat Ducato si sono propagate verso un altro furgone e poi anche ad una macchina posteggiata nelle immediate vicinanze. Quello che si sa è che i due mezzi di trasporto commerciali non avevano merce al loro interno e che tutto lascerebbe supporre che si sia trattato di un incendio accidentale, senza il concorso dell’uomo. Fatto sta che le fiamme, forse causate da un corto circuito all’impianto elettrico del primo veicolo, si sono sviluppate in fretta, andando a coinvolgere anche gli altri due mezzi. Tanto che all’arrivo dei vigili del fuoco, sopraggiunti con una squadra da Fano e un’altra da Pesaro, le fiamme avevano già avvolto gran parte dei furgoni e anche dell’automobile.

Sul posto, poco dopo, anche i carabinieri della stazione di San Costanzo, comandata dal luogotenente Antonio Meduri. Dalla ricognizione effettuata dai pompieri e da quella dei militari sembra potersi escludere la dolosità dell’incendio, con l’ipotesi più verosimile ricollegabile a un cortocircuito scaturito dal malfunzionamento dell’impianto elettrico di uno dei mezzi avvolti dalle fiamme. In queste ore le verifiche dei carabinieri e dei vigili del fuoco sono finalizzate a verificare l’estraneità di azioni dolose, dopodiché occorrerà capire qual è stata l’effettiva causa dell’incendio, che ha determinato danni materiali importanti, per decine di migliaia di euro. E che solo per fortuna, grazie anche all’orario, non ha coinvolto persone e procurato feriti.

Sandro Franceschetti