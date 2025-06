È morto Fabio Pierangeli, aveva 57 anni

Ha suscitato profondo cordoglio in città la notizia della morte di Fabio Pierangeli, venuto a mancare all’età di 57 anni. Fanese, residente a Ponte Murello, era molto conosciuto per i diversi ambiti lavorativi in cui si era cimentato nel corso della vita, intrecciando rapporti e amicizie in più contesti. Dopo il diploma all’Istituto tecnico commerciale "Battisti", aveva iniziato come rappresentante del caffè Segafredo Zanetti, per poi lavorare per un periodo in Aset come operatore e infine trovare occupazione in una fabbrica metalmeccanica. Percorsi professionali diversi, che lo avevano reso una figura familiare per tanti. Pierangeli era stimato per il suo carattere schietto e disponibile. Lascia la moglie e il figlio Andrea, anche lui molto noto in città per la gestione del Lago Solazzi, punto di riferimento per appassionati di pesca e momenti di svago.

I funerali si terranno domani nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Cartoceto, con partenza alle 15:30 dalla Camera Mortuaria di Fano. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia, in queste ore attraversata dal dolore.