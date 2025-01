È morto Uguccioni. Presidente Acm. Aveva 77 anni

Scomparso all’età di 77 anni Franco Uguccioni (in foto), presidente di Acm (Autoriparatori consorziati delle Marche) e presidente regionale dei meccatronici della Cna. Fanese, storico esponente dell’associazione era sposato con Paola Morganti e padre di due figli, Francesco e Marianna. Uguccioni guidava da oltre 10 anni Acm, il consorzio che conta circa 50 imprese associate (autofficine, carrozzerie, gommisti), dislocate su tutto il territorio provinciale.

All’ultimo congresso della Cna di Pesaro e Urbino nel 2021, Uguccioni era stato eletto presidente regionale dei Meccatronici-Servizi alla Comunità e in passato aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente provinciale di Cna. "Di Uguccioni ricordiamo il suo impegno in favore della categoria e la sua strenua passione nel difendere le proprie idee - ricorda il direttore della Cna di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi - per questo ne abbiamo sempre apprezzato la grande lealtà e coerenza". "Il suo contributo alla crescita di un settore alle prese con molteplici trasformazioni – aggiunge il presidente provinciale della Cna Michele Matteucci – è stato determinante e non è mai mancata una sua visione orientata al futuro della categoria".

I funerali di Franco Uguccioni si terranno domani alla chiesa della Santa Famiglia (Quartiere di Fano due), alle 15.