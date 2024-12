Fano diventa capitale della Formula 1 con Formula Prestige e ZeppelinHouse

di Silvano Clappis

Fano potrebbe diventare una delle capitali della Formula 1 grazie a una joint venture eccezionale tra Formula Prestige e ZeppelinHouse di Fano che hanno scelto di collaborare per creare un luogo straordinario, molto più di un museo, dedicato alle monoposto nel 2025. L’iniziativa è stata presa da Luciano Arcangeli, Ceo e founder di Formula Prestige, giornalista ma soprattutto appassionato di motori, che dal Belgio ha deciso di rientrare in Italia. "La mia famiglia è originaria di Pergola – dice Arcangeli che ha una moglie, Sophie, che corre per la sua scuderia –; io sono nato in Belgio ma, a una certa età (ride, ha da poco superato i 60, ndr), ho deciso di tornare e portare il mio mondo di conoscenze e relazioni nel mondo delle Formule".

Già, perché la sua Formula Prestige è un raro reparto al mondo specializzato nella cura delle riparazioni e ricostruzioni di monoposto d’eccellenza. Da quelle diventate ormai storiche appartenute a squadre e guidate da Alboreto, Schumacher, Karthikeyan, Trulli, Senna, a quelle delle scuderie degli ultimi mondiali che hanno un mercato esclusivo di miliardari in cerca di emozioni forti. "A Fano ho trovato un ambiente perfetto per attuare la mia idea – aggiunge Arcangeli – grazie allo spazio dato da ZeppelinHouse".

Negli ampi spazi della Zeppelin, a Rosciano, nascerà presto un originale quanto attrattivo binomio in cui il design accoglie il mondo straordinario delle monoposto. "Stiamo creando – dice Adrio Pierantoni, Ceo Zeppelin – un workshop immersivo in cui il visitatore avrà la possibilità di vedere e toccare materiali come carbonio, titanio, pinze, freno e dischi, che gli daranno la possibilità di conoscere da vicino il fantastico mondo delle monoposto. Prevista un’area dedicata alla simulazione di gare, dove gli appassionati potranno mettersi alla prova come piloti. In un altro spazio si effettueranno masterclass tecniche per meccanici o appassionati del mondo delle corse. Il workshop immersivo sarà aperto alle scuole, potendo vantare i meriti dei diversi mestieri che contribuiscono alla creazione delle favolose monoposto".

Attraverso laboratori e programmi educativi, i visitatori potranno scoprire le competenze tecniche e artistiche necessarie per realizzare queste opere d’arte su quattro ruote. "Non mancherà una Vip lounge - chiude Pierantoni - dove gli ospiti possono rilassarsi e socializzare in un ambiente esclusivo, circondati da un’atmosfera di eleganza e lusso. Formula Prestige e ZeppelinHouse si sono impegnati a progettare uno spazio innovativo, dove non solo saranno esposte le monoposto più iconiche del motorsport, ma i visitatori potranno anche vivere un’esperienza interattiva che esplora tecnologia, design e cultura automobilistica".

È facile immaginare che per le Marche una simile idea avrà un impatto significativo anche dal punto di vista turistico, considerato che questa full immersion nel mondo delle monoposto, attirerà visitatori tutto l’anno.