Festival Storie mette in scena il recital lirico ‘Da Mozart a Puccini’

Oggi va in scena al teatro del Leone alle 21.30 il recital lirico ‘Da Mozart a Puccini’, con protagonisti Davide Bartolucci (baritono), Matteo Laconi (tenore, nella foto), Emily Scopini (soprano) e Giacomo Rocchetti (pianoforte). Si tratta del 25esimo appuntamento del ‘Festival Storie’, la rassegna itinerante che unisce 12 borghi del Fermano e del Maceratese con il patrocinio e il sostegno economico della Regione Marche. Recital lirico fortemente voluto dal sindaco Fabrizio Vergari e dall’Amministrazione quale omaggio natalizio alla locale comunità e al territorio. Ricco il programma di sala offerto dalle tre voci e dal pianista, con arie tratte da celebri opere: Don Giovanni e Le nozze di Figaro (Mozart), Rigoletto e Macbeth (Verdi), Il Barbiere di Siviglia (Rossini), L’elisir d’amore (Donizetti), La Bohéme e Turandot (Puccini). Una curiosità, legata anche alla ribalta artistica del giovanissimo tenore fermano Matteo Laconi. Una storia particolare la sua, inserita alla perfezione nel ‘Festival Storie’. Nel momento in cui i direttori del Festival erano nella fase di selezionare le varie proposte artistiche, ecco saltare alla ribalta il tenore Matteo Laconi, 24enne di Grottazzolina. Ingresso libero, per info 348-2423174.