Foresteria dell’Erdis: 90 posti letto per studenti e prof

Fano, 9 marzo 2024 – Benvenuti all’hotel Piero della Francesca. Benvenuti nella nuova foresteria Erdis di Urbino. Infatti, l’albergo costruito negli anni Sessanta nel quartiere di Piansevero, davanti l’ospedale, da gennaio ospita studenti, professori e tutte le persone che ruotano attorno l’Università (o convenzionate con Erdis) e che hanno bisogno di un alloggio temporaneo.

Ridare vita a luoghi non utilizzati è un uno dei progetti dell’Ente per il diritto allo studio, come spiega la presidente Maura Magrini. "Siamo riusciti a prendere in affitto il Piero della Francesca in concomitanza dei lavori che dovranno essere effettuati ai collegi De Carlo. Quindi la foresteria di Erdis si è spostata dal Collegio internazionale, al centro di Urbino, in questa struttura".

L’Internazionale è chiuso?

"No, è attivo e ospita i borsisti quindi gli studenti che stanno 10 mesi nelle nostre strutture per studiare. La foresteria ospita chi viene a Urbino per convegni, formazione, docenti o studenti che hanno finito le lezioni e devono dare gli esami. Persone di passaggio che possono pernottare da noi per massimo 2 settimane consecutive. Abbiamo avviato le prenotazioni per il 2025 e a fine marzo ospiteremo 50 persone del Campionato di lingue".

I borsisti ora dove sono?

"Ai collegi De Carlo e all’Internazionale. Con i lavori in corso spostare la foresteria qui è stato necessario; la nostra missione primaria è fornire alloggio agli studenti che non hanno mezzi. Solo di secondo acchito diamo ospitalità nella foresteria, se ci sono i posti".

Erdis è in affitto, ma se poi il Ministero co-finanzia il progetto?

"Riscattiamo quello che stiamo pagando, 9mila euro al mese di affitto, dal prezzo di vendita così non perdiamo niente. Lo abbiamo specificato nel contratto di acquisto. Il progetto del 2022 era 6 milioni, acquisto e manutenzione. Sono 5 piani di camere, uno è in fase di manutenzione quindi chiuso. Attualmente ci sono 90 posti letto. Per questa struttura siamo al 71° posto in graduatoria. Inoltre entro aprile nascerà qui il servizio mensa, stiamo eseguendo i lavori. Questo è nella struttura ma ha un ingresso a parte, lo sub-affitteremo (ricevendo un canone mensile) così la gestione non sarà nostra e potranno accedere tutti, non solo studenti o convenzionati Erdis".

Il confort alberghiero c’è, ci racconti la struttura.

"Era pronta, arredi compresi. L’hotel era in funzione fino a prima del Covid. Abbiamo dovuto fare solamente una piccola manutenzione ordinaria e pulizie a fondo. La zona è servita da tutti i servizi, è a 10 minuti dal centro, ci sono gli autobus qua davanti, così come l’ospedale. La portineria è aperta tutti i giorni e h24, climatizzatore e bagno in stanza e quasi tutte le camere hanno un terrazzino. Ci sono le aree comuni. Agli utenti piace la tranquillità".

Prossimi progetti?

"Terminiamo con la mensa e un’altra area studio, poi speriamo di acquistarlo. Nella stessa graduatoria, al 69° posto, abbiamo l’ex Albergo Montefeltro ma lì prima di entrare ci sono interventi ampi da eseguire".

I prezzi. Per la singola un non studente paga 35 euro a notte e 28 per la doppia. Gli studenti 25 euro per la singola e 20 per la doppia, a notte senza colazione.