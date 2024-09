Fossi & Panaroni, sono 40

Quarant’anni di storia per l’Autocarrozzeria Fossi & Panaroni, che ha iniziato la sua attività nell’estate del 1984 grazie alla passione e all’impegno del suo fondatore Franco Fossi. "Situata in via IV Novembre - racconta la figlia Milena -, inizialmente era una piccola carrozzeria di 150 metri quadrati gestita dal solo babbo, supportato occasionalmente da un dipendente". Nonostante le risorse limitate, la carrozzeria si è distinta subito per la cura di ogni dettaglio. "E’ cresciuta - prosegue Milena - tanto che nel 2004 entra in società Paolo Panaroni, lamierista esperto. E con il suo arrivo l’officina assume l’attuale denominazione". Nel 2010, la crescente domanda e l’ambizione di offrire servizi più completi hanno portato l’Autocarrozzeria a trasferirsi in una nuova sede, un capannone di 1000 metri in via del Commercio con nuove attrezzature e nuovi dipendenti, inclusi i figli dei fondatori diventati soci di Franco, essendo Paolo andato in pensione: Roberto Panaroni e Isaak Fossi. Un cambio generazionale che l’anno scorso ha portato a un nuovo ampliamento del capannone. E per festeggiare gli 8 lustri, il 28 settembre, una grande festa.