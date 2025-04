Frontale in strada Campanella. Quattro feriti, arriva eliambulanza

Un pericoloso incidente che ha causato quattro feriti è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16,15 a Marotta. Due auto, una Mercedes e una Volkswagen Up, sono rimaste coinvolte in un pauroso frontale mentre percorrevano strada della Campanella a Marotta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco sia da Pesaro che da Senigallia e il personale del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani.

E’ stato necessario il trasporto di uno dei feriti in eliambulanza (nella foto d’archivio) all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. In ciascuna delle due auto viaggiavano due persone. Anche un altro dei feriti è stato trasportato al nosocomio anconetano ma a bordo di un’ambulanza su strada. Le altre due persone coinvolte sono invece state portate all’ospedale di Fano per accertamenti. Nelle prossime ore sarà sciolta la prognosi dai medici.